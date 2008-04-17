Футбольным судьям нужна охрана

«ЕСЛИ что – мы тебя достанем! Не здесь, так у тебя дома!» – яростно проорал он в лицо судье из Калининграда. Все происходило в присутствии директора Департамента по проведению соревнований Российского футбольного союза Сергея Куликова. Как заявил позднее президент РФС Виталий Мутко, ему известно, что угрожавшим был депутат Госдумы от Чеченской Республики. Однако назвать его имя Мутко отказался в ожидании официального подтверждения.

«Мы еще проведем тщательное расследование этого инцидента», – пообещал на днях председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Владимир Катков.– А пока «Терек» заплатит полмиллиона рублей штрафа. Стадион в Грозном дисквалифицируем на один матч условно с испытательным сроком 4 месяца. Если на нем произойдут хоть какие-то нарушения, чеченская команда будет проводить домашние матчи на нейтральном поле».

Проблема безопасности наших футбольных судей отнюдь не нова. Чем дальше от Москвы, тем она более актуальна. Еще три года назад из фонда российской премьер-лиги начали специально выделять деньги на охрану судей. Ее осуществлял второй отдел Центра охраны высших органов власти и правительственных учреждений. Однако осенью того же года эта здравая инициатива свелась на нет. Нынешний случай в Грозном доказал, что – явно преждевременно…