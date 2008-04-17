Кадетов оденут в юбки

Недавно все суворовские и Нахимовское училища России, а также многочисленные кадетские корпуса перешли в ведение военных. Своеобразное шефство над ними взяли Главкоматы и центральные службы Минобороны. Например, казанских суворовцев, у которых в апреле этого года побывал Анатолий Сердюков, патронирует тыл Вооруженных сил. А ульяновские – под опекой Воздушно-десантных войск.

В кадетских корпусах, суворовских и Нахимовском училищах планируют растить будущую элиту армии и флота. Потому с нынешнего года число таких военных учебных заведений в России планируют увеличить с 17 до 20. Минобороны РФ сейчас разрабатывает единые нормативы финансирования, нормы питания, единую форму одежды и знаки отличия, а также определяет условия приема и учебы для суворовцев, нахимовцев и кадетов.

Пока нет единого взгляда на то, как стоит обучать будущих офицеров. Есть предложение увеличить длительность учебы с нынешних трех лет до шести-семи. В будущем году в качестве эксперимента этот вариант апробируют в Уссурийске. Другое мнение – сократить учебу в кадетке до двух лет. Его сторонники полагают, что в суворовские училища надо принимать после 9-го класса, когда ребята уже имеют достаточно взрослое представление о профессии военного.

Окончательное решение – за Минобороны. А военные, похоже, хотят для начала опробовать обе схемы на практике. В 2010 г. в структуре Минобороны останется 61 учебное заведение вместо нынешних 78. Кадры для Вооруженных сил будут готовить 15 военных академий, 3 университета и 43 училища. Сейчас в 8 суворовских, Нахимовском и Военно-музыкальном училищах, а также в 7 кадетских корпусах России обучаются более 8 тыс. воспитанников.