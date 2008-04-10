Дикие кошки могут истребить друг друга от… голода

Эта, казалось бы, обычная «разборка» между хищниками сильно обеспокоила экологов Хасанского района Приморья. На сегодня в мире в дикой природе осталось всего 35 пятнистых дальневосточных леопардов. И из них только 6 самок, а они в современных неспокойных стрессовых условиях рожают больше «мальчиков», чем «девочек». Поэтому для всей популяции пятнистых красавцев потеря даже одного детеныша может привести к критической ситуации.

Для полноценной жизни каждому леопарду необходимо по одному копытному животному раз в две недели. Амурские (уссурийские) тигры (а их проживает на той же территории не более 50 особей) охотятся на тех же копытных. Придется экологам комплексно и быстро решать «продовольственную» проблему дальневосточных кошек. Иначе и без усилий браконьеров хищники могут извести друг друга навсегда. Утешает одно – численность копытных увеличить все-таки проще, чем леопардов.

Кстати, дальневосточный леопард никогда не нападает на человека.