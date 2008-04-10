Давыденко послали отдохнуть
№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Сергей ВИКТОРОВ ]
ОДНАКО в матче Кубка Дэвиса против чехов, который пройдет в ближайший уик-энд в Москве, Николай вряд ли сыграет. Об этом уже заявил капитан нашей сборной Шамиль Тарпищев. Якобы ему хорошо известно, как трудно Давыденко адаптируется к резкой смене климата и часовых поясов. Поэтому в Лужниках уже тренируются Михаил Южный, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов и баловень капитана – Марат Сафин.
На самом деле трудности Давыденко связаны с прохладным отношением к нему со стороны Тарпищева. Он вспомнил о Николае лишь тогда, когда стало ясно, что на каждый успешный турнир Сафина приходится дюжина провальных.
Нарушая спортивный режим, Марат менял одну «сафинетку» за другой. А «серая мышка» Давыденко стабильно набирал рейтинговые очки. Играя в финале едва ли не в каждом турнире, Николай дошел до четвертой позиции в мировом рейтинге. Сафин же благодаря своим выкрутасам вылетел из первой сотни.
Прошлым летом Давыденко как самого опасного российского игрока травили, обвиняя в игре на черном тотализаторе. За ним установили круглосуточную слежку. Звонки теннисиста стали прослушиваться. Его жену на допросе прямо спросили: «Кто из представителей оргпреступности заставил такую эффектную женщину выйти замуж за невзрачного мужчину?»
От руководителей российской теннисной федерации, кроме нескольких туманных заявлений, Давыденко ничего не дождался – никакой защиты.
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