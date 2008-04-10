Давыденко послали отдохнуть

ОДНАКО в матче Кубка Дэвиса против чехов, который пройдет в ближайший уик-энд в Москве, Николай вряд ли сыграет. Об этом уже заявил капитан нашей сборной Шамиль Тарпищев. Якобы ему хорошо известно, как трудно Давыденко адаптируется к резкой смене климата и часовых поясов. Поэтому в Лужниках уже тренируются Михаил Южный, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов и баловень капитана – Марат Сафин.

На самом деле трудности Давыденко связаны с прохладным отношением к нему со стороны Тарпищева. Он вспомнил о Николае лишь тогда, когда стало ясно, что на каждый успешный турнир Сафина приходится дюжина провальных.

Нарушая спортивный режим, Марат менял одну «сафинетку» за другой. А «серая мышка» Давыденко стабильно набирал рейтинговые очки. Играя в финале едва ли не в каждом турнире, Николай дошел до четвертой позиции в мировом рейтинге. Сафин же благодаря своим выкрутасам вылетел из первой сотни.

Прошлым летом Давыденко как самого опасного российского игрока травили, обвиняя в игре на черном тотализаторе. За ним установили круглосуточную слежку. Звонки теннисиста стали прослушиваться. Его жену на допросе прямо спросили: «Кто из представителей оргпреступности заставил такую эффектную женщину выйти замуж за невзрачного мужчину?»

От руководителей российской теннисной федерации, кроме нескольких туманных заявлений, Давыденко ничего не дождался – никакой защиты.