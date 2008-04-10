//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

10 новых академиков РАН

№ 15(101) от 10.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

10 новых академиков РАН

 Между тем по действующему Уставу РАН г-н Ковальчук пока не может стать ее президентом. Он еще не был избран академиком РАН и станет им только 26 мая. Тем временем выдвижение кандидатов началось уже 1 апреля. Наиболее вероятные кандидаты – академики В. Фортов и Г. Месяц. Нынешний же президент РАН Ю. Осипов пока держит эффектную паузу, наблюдая, как в борьбе за его должность схлестнулись различные группировки. При этом 25 марта он встречался с В. Путиным и, как говорят, получил его благословение на продолжение работы. Так что все академические группировки вполне могут «сгореть» в пламени междоусобной войны. И самым приемлемым для всех останется все тот же Ю. Осипов.

 Что касается всемогущего М. Ковальчука, то он вполне может стать президентом РАН на следующий срок. И он очень серьезный претендент. Об этом говорит хотя бы такой невероятный факт: г-ну Ковальчуку удалось выбить 10 новых вакансий на звание академика РАН и 20 новых вакансий на звание члена-корреспондента РАН! Это означает, что в академии будет создано новое научное отделение. Естественно – по нанотехнологиям.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Российской Федерацией.

//В мире

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

//В мире

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко во вторник заявил, что инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.

//В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

//В мире

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Бюджетников с 1 октября ждет повышение зарплат

Бюджетников с 1 октября ждет повышение зарплат

Первого октября индексация затронет зарплаты работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не входили в "майский указ" 2012 года. Этой категории бюджетников выплаты повысят на 4,3%.

//Интервью

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих стала по-своему близкой. В интервью «Аргументам недели» писательница ответила на непростые вопросы редакции с точки зрения психолога.

//Здоровье

Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили возможные признаки онкологических заболеваний, которые нельзя игнорировать. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.

//Жаркое из блогов

Как продать биткоины на матлабе?

Как продать биткоины на матлабе?

Перевести весь мир на безналичный денежный оборот несложно: достаточно, чтобы полицейские обыскивали всех людей на улице и в транспорте, изымали у них наличность и взамен на эту сумму выдавали сертификат, который люди обменивали бы на банковскую карту.

//Новости партнеров

//Жаркое из блогов

Плач по профессиям

Плач по профессиям

Сейчас по всей блогосфере - и не только – «прокатилась» волна «плача по профессиям». Дескать, грядущая автоматизация приведет к сокращению самых массовых современных специальностей – начиная с водителей такси и заканчивая юристами. Что, в свою очередь, приведет к очень значительному изменению нашего мира – начиная с системы социального обеспечения и заканчивая образованием.

//Жаркое из блогов

Второе явление допинга имени Родченкова

Второе явление допинга имени Родченкова

Похоже, мы на пороге нового грандиозного скандала. Который может снести не только очередные олимпийские перспективы, но и вообще весь российский спорт.

//Новости СМИ2

//В мире

В Великобритании проведут испытания водородного самолета

В Великобритании проведут испытания водородного самолета

Министерство транспорта Великобритании выделило финансирование в размере 2,7 миллиона фунтов стерлингов на проведение испытаний водородного самолета. Об этом сообщает Flightglobal.

//Политика

Песков: Кремль наблюдает за "внутриамериканскими трениями"

Песков: Кремль наблюдает за "внутриамериканскими трениями"

Кремль наблюдает за внутриамериканскими трениями, однако не будет комментировать сложившуюся ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

//Здоровье

Восемь опасных для людей с повышенным давлением продуктов назвали врачи

Восемь опасных для людей с повышенным давлением продуктов назвали врачи

Специалисты рассказали, какие продукты опасно употреблять людям, которые страдают гипертонией. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.

//В мире

Возможный сценарий будущего распада украинского государства раскрыли на Западе

Возможный сценарий будущего распада украинского государства раскрыли на Западе

Эксперты из Соединенных Штатов и Европы разрабатывают различные модели распада украинского государства. Об этом говорится в материале, опубликованном некоторое время назад в российской блогосфере.

//Общество

Какую опасность для русских женщин таит в себе брак с иностранцем?

Какую опасность для русских женщин таит в себе брак с иностранцем?

Если и муж, и жена патриархальных взглядов, и муж при этом успешен в глазах жены, то в семье может царить своего рода гармония. Мужчина встанет, грохнет кулаком по столу со словами: «Молчи, дура!» А женщина с упоением будет думать: «Вот! Настоящий мужик рядом!».

//Авиа, ж/д транспорт

По Крымскому мосту проехал первый поезд

По Крымскому мосту проехал первый поезд

Первый тепловоз в пока еще тестовом режиме проехал по железнодорожной части самого длинного в России и Европе - Крымского - моста от станции "Тамань Пассажирская" до станции "Керчь Южная".

//Новости партнеров

//Непознанное

Появился гороскоп для знаков зодиака, которым повезет с деньгами в конце сентября

Появился гороскоп для знаков зодиака, которым повезет с деньгами в конце сентября

Людям, которые рождены под знаками Близнецов, Стрельца, Рыб и Тельца, очень повезет с деньгами в конце текущего месяца. Об этом говорится в гороскопе, опубликованном на страницах отечественных СМИ.

//Шоу-бизнес

54-летняя Моника Беллуччи впервые сделала короткую стрижку и "помолодела" на 20 лет

54-летняя Моника Беллуччи впервые сделала короткую стрижку и "помолодела" на 20 лет

54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи, которая считается одной из самых красивых женщин современности, недавно впервые сделала короткую стрижку и "помолодела" минимум на двадцать лет.

//Общество

Почему современные люди все больше полагаются на интернет в воспитании детей?

Почему современные люди все больше полагаются на интернет в воспитании детей?

Компания Google провела исследование «родительского интернета» и выяснила, что пользователи все чаще ищут информацию, касающуюся детского здоровья и одежды, а также образования и безопасности ребенка.

//Общество

Синоптики сообщили о возможности возвращения 20-градусного тепла в Москву

Синоптики сообщили о возможности возвращения 20-градусного тепла в Москву

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова днем во вторник, 24 сентября, сообщила о возможности возвращения в столичный регион двадцатиградусного тепла в ближайшее время.

//Здоровье

Пять незаметно отбирающих у человека молодость привычек перечислили специалисты

Пять незаметно отбирающих у человека молодость привычек перечислили специалисты

Эксперты в сфере здравоохранения рассказали, какие привычки незаметно отбирают у человека молодость. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Происшествия

Семья, потерявшаяся в красноярской тайге, самостоятельно нашла выход в деревню

Семья, потерявшаяся в красноярской тайге, самостоятельно нашла выход в деревню

Семья из четырех человек, которая ранее потерялась в тайге Красноярского края, смогла самостоятельно найти выход к соседней деревне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Ученые составили список из пяти заболеваний, которые опаснее рака
2

Онколог: «С диагнозом Заворотнюк можно жить»
3

В России могут расширить список возможных живых доноров
4

Вопросов стало больше: в Индии провели анализ ДНК "Озера скелетов"
5

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры