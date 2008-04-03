«Фрау Марию» будет поднимать «Мстислав Келдыш»

ЦЕЛЬ экспедиции – обследование затонувшей шхуны «Фрау Мария» (историю судна, набитого бочками с драгоценным грузом, «АН» описали в №48(82) от 29.11.2007 г.).

– Останки судна нашли в 11 км от острова Юрмо, – рассказал «АН» глава Благотворительного фонда «Спасение национальных культурно-исторических ценностей» Артем Тарасов. – Ныряльщики установили, что груз на шхуне не пострадал.

Почему есть надежда, что ценный груз сохранился? Парусник-то затонул осенью 1771 года. Но перед тем как загрузить картины, фаянс, серебряные и золотые украшения в трюмы, ценности упаковывали в пеналы из лосиной кожи, а потом – в свинцовые футляры.

На борту «Фрау» находятся 300 полотен «великих голландцев». И несколько бочек с монетами. Совершенно точно, что на глубине 41 м покоятся и картины Рембрандта. Цена груза – около 1 млрд. евро.

Россия и Финляндия никак не могут решить: кому принадлежит «Фрау»? Возможно, точки над «i» поставит экспедиция «Мстислава Келдыша»…