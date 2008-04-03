Браконьеры караулят белых медвежат у берлог

ДАЖЕ непросвещенный обыватель в курсе, что зимой медведи спят в берлогах. Но, оказывается, медведицы в состоянии гибернации (спячка) благополучно вынашивают (вернее, вылеживают) детенышей и, не просыпаясь, рожают. Медвежата весом всего в полкило появляются на свет зимой и до апреля беспрерывно сосут спящую мамашу. Когда медвежата подрастают, медведицы просыпаются, и все дружно вылезают из берлог. Наступает «лакомое» время для браконьеров.

Сегодня на Чукотке обитает всего 5000 белых медведей. Охота на них запрещена еще в 1957 г., но торговля шкурами, увы, с успехом продолжается. Нелегально отстреливают до 200 особей в год. За последний год экологи выявили в Интернете около 30 предложений. Стоимость одной шкуры – 6000 долларов. Это значит, что за 30 млн. «зеленых» браконьеры изведут белого медведя полностью.

Операция «Берлога» будет продолжаться до тех пор, пока все медведицы с медвежатами не покинут «роддома» и не уйдут далеко на Север.