На Кузбассе поставят памятник картошке

ВЛАСТИ Мариинского района Кемеровской области нашли повод напомнить миру о своих успехах. Именно в этом районе в 1939 г. в совхозе «Красный Перекоп» собрали с 1 га земли 1217 ц картофеля. Побив мировой рекорд, принадлежавший США, – 1100 центнеров.

Скульптура народного умельца Юрия Михайлова будет изображать «одушевленный клубень в виде лубочного усатого мужичка». Открыть памятник собираются в День работника сельского хозяй­ства и перерабатывающей промышленности.

Говорят, что в Мариинске был установлен и абсолютный мировой рекорд – в годы войны с 1 га собрали 1900 ц картофеля. Но в военное время было не до специальных рекордных комиссий.