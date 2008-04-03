Все фотоснимки НЛО оказались фальшивками

ЧЕРЕЗ программу не проскочит никакой, даже самый искусный, фотомонтаж. Авторы пропустили через машину несколько тысяч самых известных снимков НЛО. Большинство из них считалось подлинными. Они проходили множество тестов экспертов. Выяснилось: все эти кадры – ловкие подделки!

Программа наделена необычайно мощным искусственным интеллектом. Она анализирует сотни тысяч «параметров» снимка. Среди них – игра светотени, направление лучей, точность перспективы и пропорций. Затем «железные мозги» создают трехмерный «отпечаток» снимка. Сразу становится ясно, что на фотографии действительно было частью реального пейзажа, а что – наложено с помощью хитрых программ или монтажа.

Эффективность метода очень высока. Программа оказалась настолько хороша, что теперь суды смогут принимать фотографии в качестве улик. Конечно, если они пройдут компьютерный тест. Вне всяких сомнений, также нас ждет пересмотр многочисленных «доказательств» существования НЛО, снежного человека и лох-несского чудовища.