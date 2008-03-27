Мир может остаться без хлеба

ГРИБОК «пшеничная ржавчина» уничтожает посевы в Африке и на Ближнем Востоке. Весной болезнь может перекинуться на Индию и Китай. Если грибок не удастся остановить, миру грозит голод. «Ржавчина» уже выкашивала посевы в середине века. В 1954 г. она уничтожила половину американского урожая. Тогда ее удалось побороть, создав новые, устойчивые к болезни сорта пшеницы. Но сейчас грибок мутировал, и противоядия от него пока нет. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, из-за «ржавчины» в мире в нынешнем году может погибнуть до 80% пшеницы. Понятно, что это самым катастрофическим образом отразится на цене хлеба.