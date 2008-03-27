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Морские гиганты становятся горожанами

№ 13(99) от 27.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Морские гиганты становятся горожанами

 НЕОБЫЧНУЮ картину наблюдают всю неделю жители сахалинского порта Невельск. В этом году удивительно рано из японского моря приплыл «табор» сивучей – крупных морских животных. Вес взрослого самца достигает 1,5 тонны. Обычно 250–300 сивучей появляются летом и живут на городском волнорезе – удобно, тепло, и штормовые волны не страшны. В хорошую погоду они уплывают за рыбой в Японское море. За лето сивучи наедаются вдоволь, накапливают жир и подращивают детенышей. А зимовать отправляются в открытое море.

 Только в трех точках мира (Невельск, Петропав­ловск-Камчатский и Сиэттл) сивучи мирно сосуществуют с крупными городами и оживленными морскими портами. Это потому, полагают специалисты, что экологическая обстановка здесь вполне удовлетворительна и рыбы достаточно.

 Местные власти животных охраняют, а жители – любят и берегут. Но среди людей, правда, находятся и предприимчивые «особи». Органам правопорядка уже приходилось пресекать продажу билетов в так называемые филиалы океанического зоопарка.

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