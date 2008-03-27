Российская сборная наденет антизахватные футболки
№ 13(99) от 27.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]
НОВУЮ экипировку изготовила известная фирма, одевающая многие европейские сборные. Домашний вариант обновки выдержан в белом цвете, гостевой – в красном. Журналистам ее представил полузащитник столичного «Динамо» и сборной страны Игорь Семшов.
«В такой форме ощущаешь себя легко и комфортно, – поделился он впечатлением. – Думаю, что этот комплект понравится всем ребятам. Футболка плотно облегает тело, за нее соперник теперь особенно не прихватит».
Изюминка продвинутой и удобной экипировки также в том, что она не прилипает к телу футболистов во время игры. И очень быстро высыхает, даже если пройдет сильный дождь.
Помимо этого, если верить разработчикам, высокотехнологичный материал, из которого сделана новая форма, позволит российским игрокам «улучшить показатели».
Как говорится, поживем – увидим: европейское первенство не за горами!
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