//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Говорят, что...

По России будут курсировать госпитали на колесах

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

По России будут курсировать госпитали на колесах

 ТЕМ временем на железных дорогах России в разных регионах стали появляться мобильные госпитали на колесах. На Западно-Сибирской магистрали появился первый передвижной консультативно-диагностический центр «Здоровье». Следом за ним своей больницей на колесах обзавелась Северная магистраль – консультационный центр получил имя «Хирург Николай Пирогов». На Дальневосточной железнодорожной магистрали начал работать госпиталь «Терапевт Матвей Мудров». На Красноярской магистрали заработал «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)».

 И вот еще новость: госпиталь на колесах появится в Прикамье. На создание медицинского поезда из бюджета региона уже выделено около 20 млн. рублей.
Передвижной госпиталь будет оснащен современным диагностическим оборудованием. В 13 вагонах разместятся врачебные кабинеты, спутниковый информационный центр и компьютеризованная регистратура с электронной базой данных на каждого пациента. Вести прием будут врачи 13 специальностей.

 Реализация проекта осуществляется ОАО «РЖД», администрацией Пермского края, Свердловской и Тюменской областей на принципах госу­дарственно-частного партнерства. Расходы железной дороги по формированию поезда составят более 120 млн. рублей.

 Сейчас решается, имя какого заслуженного доктора присвоят новому медицинскому поезду.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Политика

"Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется", - Пушков о финансовой помощи Украине

"Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется", - Пушков о финансовой помощи Украине

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше денег на безопасность украинских граждан.

//В мире

В «Айдаре» заявили о захвате части Горловки и отказались выполнять приказы Киева

В «Айдаре» заявили о захвате части Горловки и отказались выполнять приказы Киева

Бойцы украинского националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) заявили, что захватили часть Горловки, расположенной на территории самопровозглашенной ДНР.

//Общество

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года в России начнется проведение реформы в сфере госуправления. По ее словам, грядет масштабное сокращение госслужащих.

//Общество

"Когда закончились аргументы"

"Когда закончились аргументы"

Вечером 18 сентября на севере Москвы было совершено покушение на известного столичного юриста и предпринимателя Александра Царапкина. Он хорошо знаком нашей редакции по своим правовым статьям и заметкам в различных СМИ.

//Общество

Предсказан возможный военный ответ России в случае удара НАТО по Калининграду

Предсказан возможный военный ответ России в случае удара НАТО по Калининграду

Спрогнозирован вероятный ответ России в случае удара сил Североатлантического альянса по Калининграду. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Пророчество Ванги о гибели человечества после падения астероида выложили в сеть

Пророчество Ванги о гибели человечества после падения астероида выложили в сеть

В сеть выложили предсказание болгарской ясновидящей Ванги о конце света, который должен произойти в 2378 году. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

//Интервью

Люк Бессон: У русских людей большое сердце и щедрая душа

Люк Бессон: У русских людей большое сердце и щедрая душа

Брать интервью у культового режиссера Люка Бессона одновременно сложно и легко. Но интересно. В месье Бессона есть очень четкое мнение и представление о жизни, о фильмах, о людях. А это всегда захватывает любого журналиста. Возможно, что беседа с режиссером и не состоялась бы, но на «помощь» пришли французские коллеги. За что им огромное спасибо!

//Шоу-бизнес

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник утверждает, что лечение звезды прекращено.

//Происшествия

Пожар на НПЗ в Ленобласти ликвидировали, никто не пострадал

Пожар на НПЗ в Ленобласти ликвидировали, никто не пострадал

Представители экстренных служб сообщили, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Киришском районе Ленинградской области на Шоссе Энтузиастов ликвидирован. Известно, что площадь пожара составила 90 "квадратов".

//Новости партнеров

//Происшествия

У жителя Москвы из квартиры похитили около 17,5 миллиона рублей

У жителя Москвы из квартиры похитили около 17,5 миллиона рублей

У жителя Москвы из квартиры похитили около 17,5 миллионов рублей. В пресс-службе столичного главка полиции утром в понедельник, 23 сентября, сообщили, что инцидент произошел на Варшавском шоссе.

//В мире

Стало известно, в каких условиях принц Гарри и герцогиня Меган жили в Италии

Стало известно, в каких условиях принц Гарри и герцогиня Меган жили в Италии

Стало известно сумма, в каких условиях 35-летний принц Гарри и 38-летняя герцогиня Меган жили в Италии. В минувший четверг пара прилетела в Рим на свадьбу близкой подруги семьи – дизайнера Миши Нону.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Москве у безработного угнали машину за 7 млн рублей

В Москве у безработного угнали машину за 7 млн рублей

На северо-востоке Москвы у безработного жителя столицы похитили дорогостоящий автомобиль. Согласно последней информации осведомленных источников, иномарка оценивается в 7 миллионов рублей.

//Шоу-бизнес

Волочкова показала редкий снимок с повзрослевшей дочерью

Волочкова показала редкий снимок с повзрослевшей дочерью

Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками совместной фотографией со своей дочерью Ариадной. Девочка сегодня празднует свой 14-й день рождения.

//Общество

В Госдуме оценили решение о сокращении госслужащих с 2020 года

В Госдуме оценили решение о сокращении госслужащих с 2020 года

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил решение о сокращении числа госслужащих в России.

//В мире

Вассерман назвал вероятный сценарий распада «лоскутного недогосударства» Украины

Вассерман назвал вероятный сценарий распада «лоскутного недогосударства» Украины

Украина является «наспех собранным лоскутным недогосударством», которому угрожает распад. Такую точку зрения на страницах интернет-СМИ озвучил Анатолий Вассерман, российский политический консультант.

//Происшествия

Мужчину избили в московской поликлинике на глазах у детей

Мужчину избили в московской поликлинике на глазах у детей

В детской московской поликлинике на Большой Пироговской улице произошёл конфликт между двумя мужчинами. Отмечается, что возле гардероба медицинского учреждения неизвестный накинулся на пострадавшего без предупреждения.

//Происшествия

Туристку из США обокрали в Санкт-Петербурге

Туристку из США обокрали в Санкт-Петербурге

Туристку, приехавшую в Санкт-Петербург из Соединенных Штатов Америки, обокрали в хостеле. Соответствующую информацию в понедельник, 23 сентября, предоставили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

//Новости партнеров

//Здоровье

Врачи сообщили, что жвачка может сохранить здоровье зубов

Врачи сообщили, что жвачка может сохранить здоровье зубов

Врачи сообщили, что использование жевательной резинки способно сохранить здоровье зубов и поддержать в тонусе жевательные мышцы человека. Эксперты рассказали, как правильно выбирать жвачку.

//Общество

На Урале выпал первый снег

На Урале выпал первый снег

В понедельник, 23 сентября, несколько городов Свердловской области засыпало снегом. Отмечается, что температура воздуха в регионе составляет + 1 градус тепла, но, по данным синоптиков, ощущается, как - 1.

//Происшествия

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях "Центр-2019"

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях "Центр-2019"

В Минобороны сообщили, что две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76. Уточняется, что причиной инцидента стал отказ парашютных систем.

//Общество

Донцова вспомнила, как ей дали два месяца жизни после выявления рака

Донцова вспомнила, как ей дали два месяца жизни после выявления рака

Известная писательница Дарья Донцова вспомнила, как врачи, диагностировав у нее рак, заявили, что жить ей осталось два месяца. По словам автора детективных романов, у нее тогда случилась истерика.

//В мире

Военные США, Украины и Румынии совершат наблюдательный полет над Россией

Военные США, Украины и Румынии совершат наблюдательный полет над Россией

Военные Соединенных Штатов Америки, Румынии и Украины проведут наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Полет, о котором идет речь, состоится с 23 по 27 сентября текущего года.

//В мире

Латвия: аферистка выдавала себя за юриста Киркорова

Латвия: аферистка выдавала себя за юриста Киркорова

Районный суд в городе Лиепае вынес приговор обвиняемой в мошенничестве Илоне Ващилко, которая выдавала себя за юриста Филиппа Киркорова. Аферистке дали девять месяцев тюрьмы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
2

Александр Сокуров спешно уехал за границу
3

Дмитрий Тарасов признался в любви супруге, косвенно оскорбив Ольгу Бузову
4

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
5

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры