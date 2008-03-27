Миротворцы зарабатывают валюту

НАИБОЛЕЕ заметной приметой последних лет стало возвращение к миротворческим операциям ООН западного контингента. США составляют костяк миротворцев в Афганистане и на Балканах. Собственную программу миротворческих действий имеет Европейский союз.

В этом году резко активизировался Китай, который ранее воздерживался от участия в миротворческой деятельности: Пекин не только направил в ООН более 1800 человек, но и впервые продвинул своего кандидата на пост командующего силами в одной из миссий ООН. На этом фоне Россия явно отстает в освоении миротворческого бюджета ООН. Правда, нам платят за подготовку иностранных миротворцев (так, согласно договору РФ и ООН, в год у нас обучается до 80 миротворцев из африканских стран).

Между тем Россия активно участвует в миротворческой деятельности на территории СНГ. Как сообщил нашему корреспонденту заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-лейтенант Валерий Евневич, в настоящее время на пространстве Содружества несут службу свыше 3055 военнослужащих Сухопутных войск (из них 435 человек в При­днестровье, 587 человек в зоне грузино-югоосетинского конфликта, в зоне грузино-абхаз­ского конфликта – 2033 человека). Но за это ООН нам не платит ни цента. А вот миротворческая миссия России в Сьерра-Леоне (за период с июля 2000 по май 2005 года), которая насчитывала 115 человек, принесла российскому бюджету 34 млн. долл., миссия в Судане из 123 российских миротворцев за полтора года пополнила бюджет России на 13 млн. долларов. Компенсацию за выполнение миротворческой операции странам-участницам выплачивает Организация Объединенных Наций. Однако из этих сумм военному ведомству напрямую компенсируются только затраты на ввод и вывод личного состава и техники, командировочные и денежное довольствие. Остальная валюта через МИД зачисляется в бюджет.