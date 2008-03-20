Немцы распробовали оленину

ПЕРВЫЕ 30 т ямальской оленины отправлены из города Лабытнанги в Германию. В конце марта в Германию уедет еще 20 тонн.

В октябре 2007 г. на выставке в Кельне представители одной из немецких фирм продегустировали ямальскую оленину и по достоинству оценили прелесть северного деликатеса. А в январе 2008 г. уже было заключено соглашение о прямых поставках оленины в Германию. С легкой руки немецких бизнесменов поселок Яр-Сале теперь входит в международный реестр экспортеров животноводческой продукции в страны Евросоюза.

На территории Ямала сегодня выпасается треть мирового поголовья домашнего северного оленя – более 730 тыс. голов.