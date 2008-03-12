Шевченко возвращается в «Милан»?
№ 11(97) от 13.03.2008 [ «Аргументы Недели » ]
ПОСЛЕ поражения итальянского клуба от «Арсенала» в 1/8 Лиги чемпионов расстроенный президент «Милана» Сильвио Берлускони заявил, что миланская атака требует усилений, и в числе возможных кандидатов назвал нападающего «Челси» Дидье Дрогба и форварда «Арсенала» Эмманюэля Адебайора. «Однако лучшим вариантом для нас был бы Шевченко, который не раз говорил, что хотел бы завершить карьеру в «Милане». Думаю, Роман Абрамович (хозяин «Челси») не будет возражать против этого», - добавил Берлускони.
В 2006 г. Шевченко был куплен «Челси» за 60 млн. долл., но за два года ничем себя не проявил, прочно заняв место на скамейке запасных лондонского клуба.
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