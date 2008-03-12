В Ватикане дописали «Божественную комедию» Данте

ХОТЯ точного списка смертных грехов раньше как будто бы не существовало, многие верующие приняли перечень с широкими их определениями, составленный еще в VI в. Папой Григорием Великим.

Этот список стал популярным в средние века благодаря «Божественной комедии» Данте Алигьери. И входят в этот список похоть, чревоугодие, алчность, праздность, гнев, зависть и гордыня. К этим грехам Ватикан добавил семь новых.

Вечные муки отныне грозят за биоэтические нарушения (такие как контроль рождаемости), сомнительные с моральной точки зрения эксперименты (это исследования стволовых клеток), загрязнение окружающей среды, увеличение имущественного расслоения, употребление наркотиков, избыточное богатство и действия, которые приводят к росту числа нищих.