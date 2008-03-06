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Тюремный срок можно отсидеть на диване

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Тюремный срок можно отсидеть на диване

 МОТАТЬ срок можно будет, не выходя из квартиры, на любимом диване, поскольку тюрьмы страны переполнены. Инициатива находится в стадии разработки. Особенностью этого вида наказания является то, что осужденный находится под постоянным надзором и будет ограничен в ряде прав – например, в выборе места жительства. ФСИН изучает возможность применения в таких случаях электронных браслетов.

 А вот другое предложение уже обрело форму законопроекта. Суть его в том, чтобы приравнять один день, проведенный в следственном изоляторе (СИЗО), к двум дням отбывания наказания в колонии или тюрьме. Дело в том, что режим содержания в СИЗО намного строже, чем в колонии общего режима.

 На утверждении законопроект будет находиться около месяца, после чего его направят в правительство.

Из досье «АН»

СЕГОДНЯ в России содержатся:

в СИЗО – 154 тыс. 60 человек;
в тюрьмах – 855 014.

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