Кабинет В. Зубкова закрыт на ремонт

СООБЩАЕТСЯ, что в так называемой премьерской «зоне» Белого дома – резиденции правительства страны – полным ходом идут ремонтные работы.

Сменилась и охрана этой «зоны». Простых сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) заменили служащие из службы безопасности президента.

Говорят, что по классу «люкс» ремонтируется примерно 20 кабинетов. Стало быть, столько высших чиновников во главе с В. Путиным «переедут» в правительство. Разумеется, не считая работников аппарата. А их может быть и десятки, и сотни человек.