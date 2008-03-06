Александр Балуев стал летчиком и улетел в «Кандагар»

Действие картины разворачивается в 1995 году. В Афганистане идет гражданская война. Движение «Талибан» захватывает новые территории. 5 российских летчиков – экипаж грузового лайнера Ил-76 – направляются в Кабул. В небе лайнер захватывают талибы. Летчики попадают в плен и проводят в неволе более 370 дней.

Они вырвались из ада только тогда, когда сумели угнать свой собственный самолет.

История основана на реальных событиях. Летом 1995 г. в плен к талибам попал экипаж Владимира Шарпатова из 7 человек (командир после побега из плена стал Героем России. – Ред.). Самолет Ил-76 летел из Албании в Афганистан с ящиками оружия для правительства Бурхануддина Раббани. И был захвачен талибами: они подняли в воздух истребитель МиГ-21 и заставили самолет сесть. Экипаж российского лайнера обвинили в контрабанде оружия.

Летчики провели в плену год и 13 дней. «Аргументы неделi» подробно рассказывали об этом в номере за 17.08.2006 г. в материале «Побег из Кандагара».

Справка «АН»

Кандагар – город на юге Афганистана, у подножия западных отрогов Гиндукуша.

«Талибан» – исламистское движение в Афганистане.