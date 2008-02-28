Мигалки возвращаются

Документ утверждает перечень должностных лиц Госдумы «на служебные автомобили, на которых могут устанавливаться устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов». В него входят девять думских вице-спикеров, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава аппарата ГД Алексей Сигуткин и руководитель секретариата председателя Госдумы Валерий Воробьев.

На вопрос председателю Комитета по Регламенту Олегу Ковалеву – зачем нужна была прошедшая с помпой прошлогодняя акция отказа от мигалок, последовал такой ответ.

– Результатом этой акции стал указ президента о существенном (с 3000 до 1000) сокращении общего числа мигалок, используемых в госаппарате. После были определены квоты только для высших должностных лиц. Думе была выделена квота в 12 мигалок…

Г-н Ковалев призывает не концентрировать внимание российской общественности только на проблеме мигалок. И без того существующее раздражение россиян оказывается еще более преувеличенным. Проблема, между тем, не в спецъезде думских руководителей. Ситуацию на российских дорогах нужно улучшать системно. А те 12 мигалок, которыми думцы по праву пользуются, реально ее не ухудшают.