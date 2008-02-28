В Антарктиде водятся гигантские пауки

СЧИТАЛОСЬ, что метровые пауки исчезли с лица Земли миллионы лет назад. Но оказалось, что потомки древних членистоногих по сей день обитают на километровой глубине у берегов Антарктиды.

Ученые обнаружили там и другие, ранее неведомые формы жизни. Среди них – существа, похожие на огромных моллюсков и червей. Некоторых из этих созданий вообще не смогли идентифицировать. Они не принадлежат ни к одному из известных науке видов.