Против контрабандистов и пиратов выпустят «серых волков»
№ 9(95) от 28.02.2008 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
ПО ЭТОМУ поводу в махачкалинской гавани состоялась официальная церемония поднятия флага на корабле «Порт-Петровск». Он поступил на вооружение дагестанской таможни.
Это судно – одно из трех, построенных на ярославском заводе. Два других поступили в распоряжение таможенников на Черном и Балтийском морях. Еще три корабля такой же серии построены в Хабаровске и несут службу на Дальнем Востоке.
Их конструкция, по утверждению специалистов, не имеет аналогов в мире. Днище
30-метрового алюминиевого корпуса вогнуто вовнутрь, и при движении между ним и поверхностью воды создается воздушная подушка. Это вкупе с двумя двигателями в пять тысяч «лошадей» каждый позволяет кораблю развивать скорость 50 узлов – это почти
100 км/час.
На вооружении – два пулемета калибра 12,7 мм, не считая штатного оружия экипажа. За хищный силуэт, скорость и серо-стальной цвет корабли этого класса прозваны «серыми волками».
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