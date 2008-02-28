Против контрабандистов и пиратов выпустят «серых волков»

ПО ЭТОМУ поводу в махачкалинской гавани состоялась официальная церемония поднятия флага на корабле «Порт-Петровск». Он поступил на вооружение дагестанской таможни.

Это судно – одно из трех, построенных на ярославском заводе. Два других поступили в распоряжение таможенников на Черном и Балтийском морях. Еще три корабля такой же серии построены в Хабаровске и несут службу на Дальнем Востоке.

Их конструкция, по утверждению специалистов, не имеет аналогов в мире. Днище

30-метрового алюминиевого корпуса вогнуто вовнутрь, и при движении между ним и поверхностью воды создается воздушная подушка. Это вкупе с двумя двигателями в пять тысяч «лошадей» каждый позволяет кораблю развивать скорость 50 узлов – это почти

100 км/час.

На вооружении – два пулемета калибра 12,7 мм, не считая штатного оружия экипажа. За хищный силуэт, скорость и серо-стальной цвет корабли этого класса прозваны «серыми волками».