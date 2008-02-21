Эдуард Россель оказался в неудобном положении

В КАКОЙ-ТО степени этот визит поставил в неудобное положение губернатора Э. Росселя. Дело в том, что в ходе предвыборной кампании в Госдуму в конце минувшего года ее главной идеей в Свердловской обл. был третий срок для В. Путина. Поэтому местной элите потребовались усилия, чтобы наладить отношения с Д. Медведевым. Его приезда добивались директора крупнейших заводов. Здесь же срочно организовали форум сторонников «Единой России».

А г-н Россель оказался в сложной ситуации. Ему надо обеспечить хороший результат как на президентских выборах 2 марта, так и на выборах мэра Екатеринбурга и в местное заксобрание. Все это тоже пройдет 2 марта. Так что задача власти – получить результат по схеме 60-60-60-60. Это означает: явка – 60%, а остальные цифры – результат Д. Медведева, «Единой России» и мэра Екатеринбурга А. Чернецкого. Все эти цифры абсолютно реальны даже без использования административного ресурса. Так что губернатор Э. Россель может быть спокоен.