Абрамович сделал подарок «Барселоне»

ИЗ ИСТОЧНИКОВ, близких к руководству каталонского клуба, стало известно, что соглашение между «Барсой» и португальским специалистом почти достигнуто. Якобы назначен даже крайний срок его подписания – 1 мая. У действующего главного тренера «Барселоны» Франка Райкарда есть только один шанс удержаться на своем месте – он должен выиграть первенство Испании или Лигу чемпионов. В случае если голландец все-таки выполнит это условие, Моуриньо получит компенсацию в полмиллиона евро за разрыв предварительной договоренности.

Но если португалец возглавит «Барселону», его бывший и новый клубы летом проведут сумасшедшую сделку: обменяют Дидье Дрогба на Роналдиньо. После отставки Моуриньо форвард «аристократов» не раз высказывал желание также покинуть «Челси». Роман Абрамович, похоже, смирился с этим, поскольку на днях определился с ценой на своего лучшего нападающего – 35 млн. евро.

«Дрогба – великий форвард, один из лучших в мире, – заявил по данному поводу ключевой игрок нападения «Барселоны» Самуэль Это’О. – Было бы замечательно, если бы он присоединился к нашей команде. Тогда атакующая линия «Барсы», состоящая из Месси, Роналдиньо, Анри, меня и Дидье, не знала бы себе равных на планете».