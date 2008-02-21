Преступников склоняют к сделке
№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]
КАК сообщил представлявший законопроект депутат профильного Комитета по безопасности Алексей Волков (ЕР), закон позволит правоохранителям «привлекать к сотрудничеству лиц, состоящих в преступных сообществах». Разумеется, на выгодных для них условиях: наказание обвиняемым (которые, по сути, сравняются со свидетелями) будет значительно смягчено. Порядок заключения такого соглашения с обвиняющей стороной также описан авторами документа. Он предусматривает подачу обвиняемым письменного ходатайства на имя прокурора. В нем помимо согласия на сотрудничество должны быть изложены действия, которые обязуется совершить подозреваемый для содействия следственному процессу. Причем подача такого ходатайства возможна с момента возбуждения уголовного дела и до окончания предварительного расследования.
Закон действительно нужен. В уголовных делах по оргпреступности, коррупции и наркоторговле без свидетелей не обойтись. А кто может дать показания? Только тот, кто в какой-то мере участвовал в этих преступлениях…
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