Американский спутник упадет на Россию?

ТОЧНОГО ответа не знает никто. По расчетам американских военных, приблизительно 6 марта 2008 г. спутник должен войти в плотные слои атмосферы Земли и частично сгореть. Но российские эксперты называют другую дату – 7 марта 2008 года. И тогда с большой долей вероятности спутник может рухнуть на территорию России.

Наши военные специалисты опасаются также, что на американском спутнике есть ядерный источник питания. На нем не просматриваются солнечные батареи. Риск радиоактивного заражения еще больше увеличивает опасность.

Чтобы избежать международного скандала, 14 февраля президент Джордж Буш санкционировал применение комплексов противоракетной обороны (ПРО) «Иджис» для поражения этой опасной космической цели. Противоракета должна быть запущена с находящегося в Тихом океане крейсера «Лейк Эйри».

Но не повлечет ли планируемый перехват спутника внезапного схода аппарата с орбиты? И куда он упадет? Поэтому у российских военных складывается впечатление, что США пытаются использовать ситуацию для испытания противоспутникового оружия в боевом режиме. «Иначе зачем оснащать ракеты-перехватчики телеметрической аппаратурой для тестирования этих самых ракет?» – задаются вопросом в российском Генштабе. В российском военном ведомстве полагают: налицо стремление перенести гонку вооружений в космос.