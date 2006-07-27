Дмитрий Нагиев прикупил кусочек Луны

НЕ СЕКРЕТ, что звезды Голливуда считают престижным обзаводиться островами. Личные острова уже есть в распоряжении Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо, Джорджа Клуни и Хью Гранта. Недавно в эту компанию чуть не попал мэр Волгограда Евгений Ищенко: он пытался купить один из островов на Мальдивах. Но не получилось - мэра посадили в СИЗО. Наши российские звезды давно «прописались» на живописных пляжах Флориды: есть тут поместья Игоря Николаева, Аллы Пуга­че­вой, Леонида Агу­тина и Ан­­­­­же­лики Варум, Игоря Кру­то­­го и Наташи Королевой. Юная и состоятельная тенни­систка Маша Шарапова (следуя примеру Анны Курниковой) купила за 3 млн. долл. виллу на берегу Мексиканского залива, в бухте Хайдевей. Престижно жить на даче и в республиках бывшей советской Прибалтики. В литовском городке Тракай свой шикарный дом у Майи Плисецкой и Родиона Щедрина. В эстонском курортном городке Нарва-Йыэсуу по домику у моря приобрели певица Ирина Понаровская и юморист Семен Альтов. Причем, известный юморист приобрел на балтийском побережье не только домик, но и магазин светильников. Ходят слухи, что обзавестись недвижимостью в Эстонии собирается журналист Лев Новоженов.

В последнее время звездам крупной величины Земли не хватает. Они стали приобретать участки на Луне! На далеком спутнике уже есть личные территории Джона Траволты, Тома Круза, Николь Кидман, Арнольда Шварценеггера. Говорят, свои наделы на Луне есть у Александра Ро­зенбаума, Юрия Гальцева, Дмитрия Нагиева.