Продюсер «Тату» будет петь в турецких клубах

СКАНДАЛЬНО извест­ный экс-продюсер группы «Тату» Иван Шаповалов решил заняться сольным творчеством. Первые попытки он предпринял еще во время записи последнего альбома своих бывших протеже, подарив им песню «Люди-Инвалиды», которая стала заглавием пластинки. Решив не останавливаться на достигнутом, на даче у друзей он записал сразу несколько композиций, среди которых значится, например, песня с говорящим названием «Я не людоед».

Видимо, от избытка свободного времени, связанного с отсутствием проектов, продюсер задумал опробовать песни на публике. По слухам, он ведет переговоры с турецкими промоутерами о серии концертов в местных клубах. А те, кто слышал запись песен, утверждают, что вокалист из Шаповалова не очень, и в ноты продюсер если и попадает, то случайно. Если с турками все срастется, то российские туристы смогут получить в качестве аниматора одного из самых известных представителей отечественного шоу-бизнеса.