Уральский бард Александр Новиков хочет стать депутатом
№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Валерий КУРНОСОВ ]
ЗНАМЕНИТЫЙ екатеринбургский автор и исполнитель Александр Новиков планирует побороться за депутатский мандат
Выборы в Палату представителей по Верх-Исетскому одномандатному округу пройдут 8 октября 2006 г. одновременно с выборами в областную думу. Конкуренция ожидается жесткая. Однако официального выдвижения списков кандидатов на партийных конференциях еще не было. Заявление самого Новикова о политических планах ожидается на встрече с прессой, запланированной на этой неделе.
Бард в 1984 г. был арестован за тексты своих песен, молниеносно расходившихся в форме магнитофонных записей по всему СССР. В частности, за песню «Извозчик». Из-за нежелания политической окраски преследования за стихи власти привлекли Новикова к уголовной ответственности за «изготовление и сбыт электромузыкальной аппаратуры». В 1985 г. Новиков получил 10 лет лагерей усиленного режима. В 1990 г. был освобожден, а позднее реабилитирован «за отсутствием состава преступления».
Новиков давно занимается общественной деятельностью. В свое время планировал стать мэром Екатеринбурга. Местные наблюдатели утверждают, что среди политтехнологов уже развернулась конкуренция за обслуживание кампании Александра Новикова. На прошлой неделе глава областной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков заявил, что кандидат на место в Палате представителей Законодательного собрания области имеет право потратить на свою агитацию 2,5 млн. рублей. Предвыборная агитация стартует 9 сентября. Графа «против всех», отмененная депутатами Госдумы, на осенних выборах на Урале останется.
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