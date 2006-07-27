Уральский бард Александр Новиков хочет стать депутатом

ЗНАМЕНИТЫЙ ека­те­ринбургский автор и исполнитель Алек­сандр Новиков планирует побороться за депутатский мандат

Выборы в Палату представителей по Верх-Исетскому одномандатному округу прой­дут 8 октября 2006 г. одновременно с выборами в областную думу. Кон­куренция ожидается жесткая. Однако официального выдвижения списков кандидатов на партийных конференциях еще не было. Заявление самого Новикова о политических планах ожидается на встрече с прессой, запланированной на этой неделе.

Бард в 1984 г. был арестован за тексты своих песен, молниеносно расходившихся в форме магнитофонных записей по всему СССР. В част­ности, за песню «Извозчик». Из-за нежелания политической окраски преследования за стихи власти привлекли Новикова к уголовной ответст­венности за «изготовление и сбыт электромузыкальной аппаратуры». В 1985 г. Новиков получил 10 лет лагерей усиленного режима. В 1990 г. был освобожден, а позднее реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Новиков давно занимается общественной деятельностью. В свое время планировал стать мэром Ека­те­ринбурга. Местные наблюдатели утверждают, что ­среди политтехнологов уже раз­вернулась конкуренция за обслуживание кампании Алек­сандра Новикова. На прошлой неделе глава областной избирательной комиссии Владимир Мостовщиков заявил, что кандидат на место в Палате представителей Законодательного собрания области имеет право потратить на свою агитацию 2,5 млн. рублей. Пред­выборная агитация стартует 9 сентября. Графа «против всех», отмененная депутатами Госдумы, на осенних выборах на Урале останется.