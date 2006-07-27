В Удмуртии кур меняют на кроликов

ПРОЕКТ «Развитие кролиководства в личных подсобных хозяйствах» начал реализовываться на территории Удмуртии. Разведение кроликов становится одним из приоритетов социально-экономического развития республики. Главная задача - объединение усилий удмуртских кролиководов. Причем не только ныне действующих. К разведению кроликов планируется привлечь широкие массы населения. Предполагается, что кролики будут разводиться в личных подсобных хозяйствах. Это обеспечит еще и самозанятость населения. В рамках проекта будет создана информационная база в области кролиководства, которая позволит всем желающим познакомиться с «правилами» разведения этих удивительных зверьков.

К разведению кроликов в Уд­мур­тии приступили после значительных успехов в разведении кур. Сейчас за курами следуют кролики. Мелкое животноводство в состоянии обеспечить совсем не мелкие объемы производства мяса. И не только мяса, но и отборных, высококачественных шкурок.