У Березовского все меньше друзей

БАДРИ Па­таркаци­швили был правой рукой и соратником объявленного в розыск в РФ Бориса Березовского. После так и не раскрытого до сих пор убийства Владислава Листьева, именно Бадри занял на ОРТ пост серого кардинала, через которого пошли все потоки рекламных денег.

Напомним, что Листьев на время пытался отказаться на канале от рекламы, пока не будет внесена ясность в перерас­пределение черного нала. Не успел, был убит в подъезде своего дома. Первым подозреваемым в убийстве Листьева был как раз компаньон Бадри – Б. Березовский.

Когда Березовский попал в опалу в России, Бадри Патаркацишвили перевел часть своих капиталов в Англию, а сам отправился в Грузию. В России же со стороны силовиков к нему были претензии, но ни Грузия, ни Англия не выдавали Бадри.

Во время последних выборов Бадри выставил свою кандидатуру на пост президента Грузии, но вскоре отказался от этой затеи и уехал в Лондон, заявив, что готов продать медиамагнату Руперту Мэрдоку свой грузинский телеканал «Имеди». Мэрдок, как выяснилось, об этом ничего не знал.

Не так давно Патаркаци­швили заявил представителям СМИ, что против него готовится заговор и исполнители его убийства уже прибыли в Туманный Альбион. Уточнять детали он отказался.

Во вторник он чувствовал себя вполне здоровым и на сердце никогда не жаловался. В ночь на 13 февраля его нашли мерт­вым.

Грузинская прокуратура, которая преследовала Патаркацишвили за подготовку государственного переворота, объявила о закрытии этого уголовного дела в связи со смертью фигуранта.