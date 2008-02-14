Самое время напасть на Англию

ВДОЛЬ английского побережья установлены тысячи ветряных электростанций. Оказалось, что они создают значительные помехи для радаров. По сути, границы Альбиона «оголились». Перелетая от одного «слепого пятна» к другому, самолеты противника могут беспрепятственно достичь любой точки Англии.

Министерство обороны Великобритании хочет позакрывать ветряные установки. Но правительство может на это не согласиться. Только что английские власти утвердили масштабную программу развития альтернативной энергетики. До 2020 г. в Британии должны появиться 7 тыс. новых ветряных установок. И большинство из них – в приграничных зонах на побережье.