Хочешь бросить пить – иди в тюрьму

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ учреждениях Красноярского края успешно прошел эксперимент по кодированию от алкогольной зависимости. Из 1000 добровольно закодированных осужденных более 700 смогли отказаться от вредной привычки после выхода на свободу.

Как сообщил начальник ГУФСИН по Красноярскому краю Владимир Шаешников, этот метод будет распространяться и за пределами края: «Путь, который мы избрали, считаем правильным. Метод был одобрен руководством федеральной службы. И кодирование будет введено во все исправительные учреждения РФ».

Источниками финансирования эксперимента стали три структуры – ГУФСИН, краевой Общественный комитет по защите прав человека и гуманитарные общественные организации Англии, тоже взявшие на себя часть расходов.