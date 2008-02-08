Вывоз «золота партии» прикрывал Крючков
№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
КНИГУ «Товарищ Жан» выпустили в США. Она основывается на многочасовых интервью американских журналистов с перебежчиком из России – бывшим полковником СВР Сергеем Третьяковым. Деньги КПСС – одна из горячих тем этой книги.
Так называемое золото партии с 1991 г. очень активно ищут представители зарубежных спецслужб и СМИ. В России этой темой перестали интересоваться публично с 2003 года.
Тогда был затеян некий телепроект, в котором принимали участие семь съемочных групп двух ведущих каналов ТВ. Они взяли интервью про «золото партии» и у Крючкова, и у других членов правительства того периода.
В распоряжение журналистской бригады были предоставлены и документы ЦК КПСС. С их помощью удалось проследить активные финансовые трансферты из СССР на Запад и в США перед путчем 1991 года.
В результате к моменту прихода Бориса Ельцина в Кремль в золотом запасе России осталось чуть больше трехсот кило золота.
Обрезанная версия фильма (в 26 мин.) была выпущена только на Дальний Восток, после чего проект сразу закрыли.
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