США машут электромагнитным кулаком

АДСКОЕ орудие Дяди Сэма бьет на 300–400 километров. В будущем появятся более «дальние» модели. Точность попадания – 5 метров. Этого достаточно, чтобы из Бреста попасть в стену любого московского дома. Если такие пушки разместят в Восточной Европе, расстояние до Москвы снаряд преодолеет за 6 минут. Сбить его с помощью ПВО невозможно – большая часть полета проходит в космосе.

Как заявил Пентагон, новое оружие не только точнее, но и гораздо дешевле «альтернативных средств поражения на таких дальностях». Читай – крылатых и баллистических ракет. Кроме того, пушки достаточно компактны и будут устанавливаться даже на военных кораблях. Предполагается, что орудия поступят на вооружение в 2016 году.