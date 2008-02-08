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Нефть – это надолго

№ 6(92) от 07.02.2008 [ «Аргументы Недели » ]

Нефть – это надолго

 ГОЛОС разума в нестройный хор предсказателей добавила ассоциация CERA. Ее аналитики изучили более 800 крупнейших месторождений планеты и выяснили, что нефти хватит надол­го. Новые источники углеводородов по-прежнему открывают быстрее, чем иссякают старые. А уже разрабатываемые месторождения пустеют в два раза медленнее, чем считалось ранее. За год они теряют менее 5% запасов.

 Как показали исследования, на наш век нефти точно хватит. В это время главной угрозой для нефтяных копаний будет не исчезновение углеводородов, а альтернативные источники топлива. Например, биогорючее, которое стремительно завоевывает популярность по всему миру.

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