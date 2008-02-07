Возвращение Пылевой не запылится

ПО ДАННЫМ «АН», до возвращения в большой спорт олимпийской чемпионки, пятикратной чемпионки мира по биатлону Ольги Пылевой остались считанные дни. После двухгодичной дисквалификации 20 февраля она примет старт на Чемпионате Европы в чешском Нове Место.

Напомним, что 15 февраля 2006 г. Ольга Пылева – самая титулованная из действующих российских биатлонисток – была дисквалифицирована и лишена серебряной олимпийской медали. В ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат фенотропил. Ольга приняла его в составе лекарства от простуды, прописанного ей личным врачом. Причем в рецептуре снадобья фенотропил не значился…

Не утратившая доверия и моральной поддержки болельщиков, во время дисквалификации Пылева с успехом работала на телевидении в родном Красноярске, вела программы местных новостей. Родила второго ребенка. А в октябре прошлого года приступила к активным тренировкам. Подготовкой знаменитой биатлонистки по-прежнему руководит ее муж и тренер Валерий Медведцев, также олимпийский чемпион. В Чехию спортсменка и ее наставник планируют приехать 18 февраля.

Конечно, ожидать от Ольги каких-то выдающихся результатов уже сейчас преждевременно. Как подчеркивает сама Пылева, главная цель ее возвращения – Олимпиада-2010 в Ванкувере.