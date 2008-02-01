Генсека ООН обманули
№ 5(91) от 31.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]
ПРОШЛЫМ летом Пан Ги Мун побывал в Антарктиде. Там он заявил перед телекамерами, что воочию убедился: глобальное потепление - реальность. Доказательства вроде бы налицо: древние льды таяли на глазах. После этого заявления глобальное потепление признали свершившимся фактом и ведущие мировые политики.
Но оказалось, что Генсека ООН... ввели в заблуждение. Льды действительно тают. Но вина за это лежит вовсе не на деятельности человека, а... на пробуждающихся вулканах. Извержение одного из них началось в прошлом году под ледником Пайн-Айленд. Это случилось как раз в то время и в том месте, где Пан Ги Мун давал интервью...
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