Генсека ООН обманули

ПРОШЛЫМ летом Пан Ги Мун побывал в Антарктиде. Там он заявил перед телекамерами, что воочию убедился: глобальное потепление - реальность. Доказательства вроде бы налицо: древние льды таяли на глазах. После этого заявления глобальное потепление признали свершившимся фактом и ведущие мировые политики.

Но оказалось, что Генсека ООН... ввели в заблуждение. Льды действительно тают. Но вина за это лежит вовсе не на деятельности человека, а... на пробуждающихся вулканах. Извержение одного из них началось в прошлом году под ледником Пайн-Айленд. Это случилось как раз в то время и в том месте, где Пан Ги Мун давал интервью...