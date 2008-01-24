Люди превратятся в кентавров

КОМИТЕТ Великобритании по оплодотворению и эмбриологии человека уверен, что эксперименты с генетическим материалом помогут найти лекарство от рака.

Для начала ученые собираются вживлять человеческие гены в яйцеклетки животных, а затем следить, как развиваются оплодотворенные уродцы. Потом, возможно, перейдут к «прививанию» человеческих генов уже зачатым эмбрионам млекопитающих.

Ученые обязаны уничтожать получившиеся эмбрионы на двухнедельном сроке. Но если их экспериментаторство зайдет слишком далеко, не исключено, что на планете появятся создания, по сравнению с которыми кентавры и гарпии показались бы безобидными.