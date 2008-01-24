В 2008 году каникул больше

ДЕНЬ защитника Отечества в этом году выпадает на субботу и дарит выходной в понедельник, 25 февраля, поэтому будем отдыхать три дня подряд – 23, 24 и 25 февраля.

Международный женский день будет субботним. У россиян появится дополнительный выходной день в понедельник, 10 марта. В итоге гуляем 8, 9 и 10 марта.

Трехдневный отдых ожидается и в начале мая. Воскресенье, 4 мая будет рабочим днем, а пятница, 2 мая, – выходным. Не будем работать, как когда-то, три дня подряд – 1, 2 и 3 мая.

В субботу, 7 июня, мы также будем работать, зато потом нас ожидают аж четыре выходных дня без перерыва на работу – 12, 13, 14 и 15 июня.

Первая суббота ноября будет рабочей, благодаря чему будет три непрерывных дня отдыха – 2, 3 и 4 ноября.