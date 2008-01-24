Д. Медведеву ищут резиденцию
№ 4(90) от 24.01.2008 [ «Аргументы Недели » ]
ПОИСК идет в том числе и по Новорижскому шоссе. Также с учетом того, что московская элита начнет мигрировать с Рублевки на Новую Ригу. Президентская резиденция в Ново-Огареве останется за В. Путиным.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес