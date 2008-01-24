За допинг введут уголовное наказание

ТАКЖЕ г-н Фетисов сообщил, что в ближайшее время будет принята Всемирная антидопинговая программа. Предполагается, что этот документ предусмотрит усиление ответственности за применение запрещенных в спорте препаратов. Возможно, это будет либо введение уголовного наказания, либо пожизненная дисквалификация провинившихся, причем с первого раза.

Руководитель Росспорта подчеркнул, что в нашей стране имеются самое современное оборудование и специалисты высокого уровня по борьбе с допингом. Их работа обеспечена необходимым финансированием. Российская антидопинговая лаборатория признана одной из лучших в мире.