Олег Табаков усыновил мальчика
№ 4(90) от 24.01.2008 [«Аргументы Недели », Юрате КАРАЛЮТЕ ]
ИЗВЕСТНЫЙ кинорежиссер и сценарист Кира Муратова работает над новым фильмом – «Мелодия для шарманки». Сегодня съемки картины идут в Киеве, а перед самым Новым годом ленту снимали в Одессе. Жанр картины Кира Георгиевна Муратова определила как святочный рассказ или рождественская сказка.
О чем кино? Маленькие дети – брат и сестра – остались без родителей. Их вот-вот отправят в разные детские дома, но дети сбегают, становятся беспризорниками, отчаянно сражаются за выживание. Эти роли в фильме исполняют дети Лена Косюк и Роман Бурлака.
В картине также заняты Нина Русланова, Олег Табаков, Рената Литвинова, Наталья Бузько, Жан Даниэль, Георгий Делиев. Оператор-постановщик – Владимир Панков («Астенический синдром», «Два в одном»), художник-постановщик – Евгений Голубенко (номинант премии «НИКА» за работу в картине «Чеховские мотивы»).
Ренате Литвиновой в фильме «Мелодия для шарманки» досталась роль богатой бездетной дамы. В предновогоднюю ночь ее муж (его-то и играет Олег Табаков) находит для нее на улице маленького мальчика. И приводит его в дом.
Сценарий написан киевским драматургом Владимиром Зуевым в соавторстве с Кирой Муратовой. Картина снимается при поддержке Министерства культуры и туризма Украины. Продюсером картины стал Олег Кохан.
Фильм «Мелодия для шарманки» выйдет на экраны в первой половине 2008 года.
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