Скоро появится евразийская безвизовая зона

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ процессы на постсоветском пространстве получат мощный стимул именно с формированием евразийской безвизовой зоны. Об основной цели создания Евразийского шенгена Николай Бордюжа сказал следующее: «У нас есть идея обеспечить в рамках действия Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества режим, при котором можно было бы перемещать через границы государств Центральной Азии граждан, товары и услуги без каких-либо препятствий и проблем».

Правда, некоторые эксперты опасаются, что из-за отсутствия четкого плана по интеграции между государствами этих двух организаций такая мера может серьезно ударить по интересам Российской Федерации, и активно призывают «учиться на ошибках Европейского шенгена».

Консультации на уровне глав государств ОДКБ и ЕврАзЭС по всем вопросам будут проведены в ближайшее время.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В ЕврАзЭС – Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Армения, Молдавия и Украина обладают статусом наблюдателя при ЕврАзЭС.