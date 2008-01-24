Млечный путь исчезнет с карты Вселенной

САМ по себе водород в облаке Смита не опасен. Он настолько разрежен, что едва заметен для телескопов. Тем не менее, когда газ окажется в плотном скоплении звезд, произойдет цепная реакция, и он превратится в плазму.

Как полагают астрономы, взрыв произойдет в районе спирального рукава Персея. Его последствия навсегда изменят облик Галактики. Из водорода образуются тысячи нестабильных звезд, а еще через некоторое время они начнут превращаться в сверхновые. По мнению ученых, этот «фейерверк» станет крупнейшим с момента появления Млечного Пути.

Облако Смита уже достигло границы нашей Галактики и стремительно движется к ее центру. Землянам, впрочем, волноваться не стоит. Солнечную систему грядущий апокалипсис не затронет – он пройдет более чем в 40 тыс. световых лет от родины человечества.