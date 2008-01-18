В Сочи началась охота на обезьян

В ПРОШЛЫЙ вторник в Сочи украли шестерых макак. Как сообщили «АН» источники в местном УВД, обезьян из питомника Сочинского НИИ приматологии, скорее всего, похитили для подготовки к курортному сезону.

Сама по себе каждая макака стоит 1000 евро, но во время сезона фотографу на пляже она может приносить от 300 евро в день чистой прибыли.

Оперативники считают, что, если кражу совершили местные умельцы, раскрыть ее будет несложно – фотографы на учете, а специалисты, которые умеют работать с такими животными, тем более известны.

В том, что макак похитили именно знающие люди, сомнений практически нет, потому что преступники выбрали малышей, которые поддаются дрессировке, и за оставшиеся четыре месяца до начала сезона макак можно подготовить к работе.

Вопрос в другом – сочинских похитителей можно будет поймать во время работы. Но если преступление совершили «гастролеры» из Абхазии, которая тоже готовится к наплыву отдыхающих, разобраться будет сложнее. Все граждане, пересекавшие границу, досматриваются на таможне и КПП между Россией и Абхазией. Но макак пока не нашли.