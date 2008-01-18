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Квентин Тарантино «уступил» звезду Голливуда российским кинематографистам

№ 3(89) от 17.01.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Квентин Тарантино «уступил» звезду Голливуда российским кинематографистам

 В РОССИЮ что-то зачастили звезды Голливуда типа Эрика Робертса, Стивена Болдуина, Майкла Мэдсена. Хотя все легко объяснимо: российские и американские кинематографисты снимают новое совместное кино – «Пророк: миссия пятого ангела». Режиссер картины – Родни Джеймс Хьюитт. Продюсер – Александр Изотов (он же глава российской кинокомпании «Царь»).

 О чем картина? Это остросюжетный мистический триллер, где много всяких спецэффектов. Съемочная группа состоит из известных голливудских специалистов (режиссер-постановщик, оператор-постановщик, звукорежиссер). Из российских звезд на съемки приглашены Марат Башаров («Утомленные солнцем», «Ворошиловский стрелок») и Алексей Чадов («9 рота», «Ночной Дозор»). Актер Владимир Лаптев (детектив Зубакин из сериала «Дочки-матери») сыграет в картине Папу Римского – Иоанна Павла II. Также в фильме примет участие солист группы «Ногу свело» Макс Покровский.

 Главного персонажа фильма зовут Джон Пейн, он известный журналист, обладающий даром предвидения. Роль журналиста-провидца играет Эрик Робертс. Пейн-Робертс начинает предсказывать будущее. По тексту «Откровений святого Иоанна Богослова», по трубе Пятого ангела на Землю падет страшная саранча, которая будет жалить, как скорпионы, но только людей, «которые не имеют печати Божией на челах своих...» Все пророчества Пейна как будто бы сбываются.

 Небольшие сложности у съемочной группы возникли со звездой Голливуда Майклом Мэдсеном. Дело в том, что Мэдсен был плотно занят на съемках у Квентина Тарантино. Продюсер Александр Изотов вынужден был вылететь в Лос-Анджелес, где провел переговоры с агентами и менеджерами Мэдсена. Изотову удалось договориться с Квентином Тарантино, который отпустил актера «на время» в Москву для работы над лентой «Пророк».

 Бюджет картины составляет 6 млн. «зеленых».

 Фильм «Пророк: миссия Пятого ангела» выйдет на мировые экраны во второй половине 2008 года.

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