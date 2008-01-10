«Железная Юля» платит по советским долгам

НА «СОВЕТСКИХ» счетах украинцев лежало порядка 26 млрд. долларов. А это ни много ни мало половина бюджета страны. Чем же будет платить «железная Юлия»?

Во-первых, «в рукаве» у г-жи Тимошенко припрятан козырь. Это неточности в пересчете советских рублей на гривны. По заявлению нового премьера, каждый вкладчик получит на руки не более 1 тыс. гривен. То есть… 200 долларов. С другой стороны, остальные страны СНГ пока не выплатили своим гражданам и такой суммы. Например, в России размер «предварительной» компенсации ограничен 1 тыс. рублей.

Во-вторых, по информации «АН», украинские власти предложат населению… взаимозачет. В счет «сгоревших» вкладов государство спишет долги по ЖКХ и квартплате. Понятно, что правительство Тимошенко решилось на этот беспрецедентный шаг не от хорошей жизни. Вопрос лишь в том, согласятся ли на такой «бартер» сами пострадавшие вкладчики.