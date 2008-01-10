Обвиняемых закуют в «электронные браслеты»

СЕЙЧАС надевать «электронные браслеты» можно только на заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Руководство ФСИН предлагает сделать эту меру возможной «для подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также для лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы».

С помощью этого электронного «надзирателя» можно будет в любой момент узнать точное местонахождение обвиняемого. При этом снять или перепрограммировать браслет технически невозможно. На первых порах в тестовом режиме предполагается использовать 150 комплектов «электронных браслетов» ближнего действия и 70 усовершенствованных – дальнего.

Такие средства электронного слежения активно используются практически во всех американских штатах, а также в странах Европы: Швеции, Нидерландах и Великобритании, где «окольцовывают» каждого десятого заключенного.

Россий­ский проект осуществляется совместно с представитель­ством Европейской комиссии в Москве в рамках общеевропейской программы ТАСИС, закупку браслетов будет осуществлять французский филиал израильской компании «Элмотек». По просьбе ФСИН Еврокомиссия уже выделила грант в размере 3 млн. евро. Из них 500 тыс. евро уже использовано на приобретение «электронных браслетов», а оставшиеся 2,5 млн. будут направлены на обучение сотрудников, подготовку персонала и установку оборудования.